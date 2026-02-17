A Grisì si festeggia il Carnevale | maschere balli e carri nella frazione di Monreale

A Grisì, frazione di Monreale, si svolge il Carnevale a causa delle tradizioni locali e della voglia di divertirsi. Oggi, martedì 17 febbraio, e nelle date del 22 e 28 febbraio, le strade si riempiranno di maschere colorate, musica e carri allegorici. La comunità si prepara a vivere giornate di festa con balli e sfilate lungo le vie del paese.

Oggi, martedì 17, domenica 22 febbraio e sabato 28 a Grisì, frazione di Monreale si terrà in Carnevale. Il programma si aprirà in via Gaglio alle ore 15 con la sfilata di maschere e carri durante la quale la musica farà ballare tutti i partecipanti e i visitatori. Domenica 22 si replica mentre sabato 28 febbraio, alle ore 21:30, tutti in via Vittorio Emanuele per ballare e scatenarsi con gli effetti speciali dell'Exes tour di Amarasco events. L'evento è patrocinato dal Comune di Monreale.