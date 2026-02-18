Colori e ’Coriandoli’ nella mostra dell’Ucai dedicata al Carnevale
L’Ucai ha aperto la sua mostra dedicata al Carnevale, attirando numerosi visitatori nel circolo culturale Del Santo di via Don Minzoni. Quest’anno, l’esposizione si concentra sui colori vivaci e sui coriandoli, elementi tradizionali della festa. Tra le opere in mostra, si possono ammirare maschere decorate a mano e costumi tipici che richiamano le celebrazioni più autentiche. La partecipazione è stata alta, con molte persone che hanno scelto di trascorrere il pomeriggio tra le creazioni artistiche e le atmosfere festive.
Anche quest'anno l'Ucai non ha trascurato il tempo di Carnevale e numerosi visitatori sono intervenuti nel circolo culturale Del Santo di via Don Minzoni. Tutti hanno apprezzato la rassegna d'arte, curiosamente intitolata ' Coriandoli ', visitabile fino al 28 febbraio (giovedì, venerdì, sabato, dalle 17 alle 18.30). Gli espositori Gloria Augello, Guido Barbagli, Antonella Boracchia, Pino Busanelli, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Rita Menoni, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori Poletti, Marina Passaro, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Rosa Maria Santarelli e Maria Rosa Taliercio hanno interpretato il tema, inserito nel più ampio perimetro della ricorrenza carnevalesca.
