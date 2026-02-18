L’Ucai ha aperto la sua mostra dedicata al Carnevale, attirando numerosi visitatori nel circolo culturale Del Santo di via Don Minzoni. Quest’anno, l’esposizione si concentra sui colori vivaci e sui coriandoli, elementi tradizionali della festa. Tra le opere in mostra, si possono ammirare maschere decorate a mano e costumi tipici che richiamano le celebrazioni più autentiche. La partecipazione è stata alta, con molte persone che hanno scelto di trascorrere il pomeriggio tra le creazioni artistiche e le atmosfere festive.

Anche quest’anno l’Ucai non ha trascurato il tempo di Carnevale e numerosi visitatori sono intervenuti nel circolo culturale Del Santo di via Don Minzoni. Tutti hanno apprezzato la rassegna d’arte, curiosamente intitolata ‘ Coriandoli ’, visitabile fino al 28 febbraio (giovedì, venerdì, sabato, dalle 17 alle 18.30). Gli espositori Gloria Augello, Guido Barbagli, Antonella Boracchia, Pino Busanelli, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Rita Menoni, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori Poletti, Marina Passaro, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Rosa Maria Santarelli e Maria Rosa Taliercio hanno interpretato il tema, inserito nel più ampio perimetro della ricorrenza carnevalesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colori e ’Coriandoli’ nella mostra dell’Ucai dedicata al Carnevale

Un caleidoscopio di colori, musica e coriandoli per il Carnevale a Viterbo | FOTO e VIDEOA causa del maltempo, la sfilata dei carri allegorici a Viterbo si è svolta il 15 febbraio invece che il 14, attirando migliaia di persone.

"Behind the Mask": come partecipare alle mostra collettiva dedicata al CarnevaleLa Galleria d’Arte Dedalo apre le iscrizioni per la mostra collettiva

Zig Zag e la pioggia di coriandoli | Storia di Carnevale per bambini

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.