Colleferro sicurezza in stazione | parte la petizione per il ritorno della Polfer

A Colleferro, un gruppo di cittadini ha avviato una petizione per chiedere il ritorno della Polizia Ferroviaria in stazione, dopo che il presidio era stato temporaneamente rimosso. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra chi utilizza quotidianamente il treno e si sente più sicuro con la presenza delle forze dell’ordine. La raccolta firme mira a ottenere un intervento rapido, puntando su azioni concrete anziché parole.

L'iniziativa lanciata dal sindaco Sanna dopo i recenti episodi di cronaca e l'uccisione del gatto "Cesare". Lunedì un'assemblea pubblica "Atti concreti, non chiacchiere". È questo lo slogan con cui l'amministrazione comunale di Colleferro ha lanciato ufficialmente una raccolta firme per chiedere la riapertura del presidio della Polizia Ferroviaria presso la stazione locale. La petizione, che vede il sindaco Pierluigi Sanna come primo firmatario, è già attiva presso il bar dello scalo ferroviario. L'iniziativa nasce dalla necessità di garantire maggiore sicurezza in uno dei luoghi più frequentati e cruciali del territorio, punto di riferimento per migliaia di pendolari di Colleferro e dei comuni limitrofi.