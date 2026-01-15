Sicurezza a rischio in zona stazione | La Polfer funzionò | va riattivata

L’installazione di un presidio fisso della Polizia Ferroviaria in zona stazione può migliorare significativamente la sicurezza pubblica. Oltre a tutelare i passeggeri e gli operatori ferroviari, rappresenta un intervento strategico per l’intera area urbana. La presenza costante delle forze dell’ordine contribuisce a prevenire reati e a rafforzare la sensazione di sicurezza, portando benefici concreti per cittadini e visitatori.

Quanto porterebbe in termini di valore aggiunto sulla sicurezza in zona stazione, l’apertura di un posto fisso della polizia ferroviaria in città? "Tanto, non solo a beneficio di chi si trova a bordo dei treni o nelle immediate vicinanze dei binari". A dirlo è Ugo Vandelli, sostituto commissario di polizia ora in pensione che dal 2008 al 2010 ha diretto la Polfer di Forlì. Un’altra epoca? "Da allora i tempi sono cambiati e molte cose sono diverse. Non credo però che possa mai mutare l’impatto che le forze dell’ordine riescono a garantire in termini di sicurezza per la comunità presidiando un territorio in maniera capillare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza a rischio in zona stazione: "La Polfer funzionò: va riattivata" Leggi anche: Cervia, zona San Giorgio: un progetto per migliorare la vivibilità e la sicurezza della zona stazione Leggi anche: Il sindaco Lepore vorrebbe aumentare la sicurezza nella zona della stazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Stazione di Bologna, l’allarme della Dc: “Controlli insufficienti. Sicurezza viaggiatori e personale a rischio”; Il caso Termini torna in prefettura, vertice sicurezza per una nuova stretta nella 'zona rossa'; Stazione tra sicurezza e cantieri: Serve subito il posto di polizia; Il buco nero della zona rossa. Cosa si è fatto e cosa si potrebbe fare per la sicurezza in zona stazione | VIDEO - Ai microfoni di BolognaToday a confronto le visioni del centrodestra e del centrosinistra Il tema della sicur ... bolognatoday.it

Sicurezza in stazione a Bologna, ecco cosa prevede il piano. E zona rossa prorogata fino al 15 marzo - Il sindaco Lepore: “Da sola però non basta, serve la collaborazione tra forze dell'ordine e polizia locale e un vero intervento strutturale per la zona che è grande 8 ettari e che vede transitare circ ... msn.com

Sicurezza in stazione a Bologna, piano di Fs e proroga della zona rossa - Il sindaco Lepore: "Non bastano i tornelli, bisogna completare il progetto per lo scalo" ... rainews.it

Locale sovraffollato, uscite di sicurezza chiuse, controlli insufficienti: quanti locali italiani sono a rischio come quello di Crans Montana facebook

#Tg2000 - #CransMontana, arresto a rischio cauzione. Video telecamere sicurezza #13gennaio #Tv2000 #cransmontanafire #Moretti @tg2000it x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.