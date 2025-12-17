Colleferro Scalo Donne in cerca d’Amore In scena all’Auditorium Fabbrica della Musica Sabato 20 Dicembre alle ore 21
Sabato 20 dicembre alle 21, l'Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro Scalo ospita “Donne in cerca d’Amore”, un evento che esplora emozioni e relazioni attraverso performance coinvolgenti. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi in una serata di cultura e riflessione, inserita nel ricco calendario di iniziative cittadine di questo fine settimana.
COLLEFERRO SCALO – Tra il denso palinsesto delle iniziative in programma in questo fine settimana a Colleferro, Sabato 20 Dicembre
