Spaccate aggressioni E’ allarme sicurezza | cittadini e commercianti chiedono risposte Ora la manifestazione

Firenze, 3 dicembre 2025 - Una scia di episodi che non accenna a diminuire, un senso di insicurezza che cresce di giorno in giorno, cittadini e commercianti che chiedono aiuto a tutte le istituzioni locali e statali. È il quadro denunciato dal Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino, che punta il dito contro spaccate ai negozi, auto in sosta danneggiate, aggressioni, scippi e spaccio a tutte le ore del giorno, una serie di reati predatori che colpiscono soprattutto le zone che dal quartiere di San Jacopino arriva fino a Novoli. Per questo i comitati di quartiere, insieme ad associazioni e gruppi Facebook, hanno indetto una manifestazione sulla sicurezza che si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 18 in piazza Dalla Piccola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccate, aggressioni. E’ allarme sicurezza: cittadini e commercianti chiedono risposte. Ora la manifestazione

Scopri altri approfondimenti

Fondo straordinario del Comune di Trento per i danni da furti e spaccate nei negozi: otto le richieste di contributi per i primi sei mesi dell'anno. - facebook.com Vai su Facebook

Spaccate, aggressioni. E’ allarme sicurezza: cittadini e commercianti chiedono risposte. Ora la manifestazione - Furti e scippi in aumento, dai quartieri di San Jacopino a Novoli monta la protesta: “Basta frasi di circostanza, servono interventi concreti”. Segnala lanazione.it

Ancora furti e spaccate. Un fine settimana di colpi. Crescono rabbia e allarme - Sono stati ben sette i colpi che sono stati messi a segno in rapida successione, sempre con lo stesso metodo (un tombino lanciato contro le ... Si legge su lanazione.it

Aggressioni ai medici, l'Usl: «Un caso al giorno». In pronto soccorso arrivano 120 braccialetti per lanciare l'allarme - Boom di aggressioni contro il personale sanitario negli ospedali della Marca. Segnala ilgazzettino.it