Colf e badanti oggi click day alle ore 9 | come fare richiesta e chi può presentarla
Oggi alle 9, il click day si apre per permettere a chi cerca assistenti familiari, come colf e badanti, di inviare le richieste. La data è stata scelta per facilitare le assunzioni rapide, in un periodo in cui molte famiglie hanno bisogno di supporto. Chi desidera partecipare deve accedere al sito dedicato e seguire le istruzioni per presentare la domanda.
Il click day per poter assumere colf, badanti, baby sitter o altri assistenti familiari ha il via oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 9. Il decreto Flussi permette fino a 13.600 ingressi, oltre a quelli fuori quota. La domanda va inviata dal portale del ministero dell'Interno, ed è necessario che la domanda sia già precompilata. Ecco le istruzioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Colf e badanti, click day il 18 febbraio 2026: come funziona e come inviare la richiestaIl governo ha annunciato che il 18 febbraio 2026 si terrà l’ultimo click day per le domande di ingresso di colf, badanti e babysitter, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Colf e Badanti: Click Day per 13.600 Assunzioni in Italia, Settore in Trasformazione tra Crisi e Domanda Crescente.Il click day di oggi, 18 febbraio 2026, ha portato all’assunzione di 13.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Oggi al via il click day per colf e badanti; Colf e badanti, click day 2026 il 18 febbraio: 13.600 posti disponibili ma ci sono 49.000 domande già pre-caricate, come funziona; Colf - badanti e babysitter 2026 | eBook; Colf e badanti, ecco il click day. Come inviare la richiesta.
Colf e badanti, click day 2026 il 18 febbraio: 13.600 posti disponibili ma ci sono 49.000 domande già pre-caricate, come funzionaIl decreto flussi apre la corsa alle domande per l’assistenza domestica: posti limitati per il 2026, fabbisogno in aumento nelle famiglie e quote programmate in crescita nei prossimi tre anni ... corriere.it
Colf e badanti, guida essenziale all’ultimo click day per le domandeClick day flussi 2026 per colf, badanti e babysitter: cosa sapere Il prossimo mercoledì 18 febbraio, dalle ore 9.00, scatterà l’ultimo click day dei f ... assodigitale.it
Colf, badanti e babysitter: domani il click day, le regole da seguire facebook
#colf e #badanti, domani arriva l'ultimo click day: ecco come funziona e come inviare la richiesta x.com