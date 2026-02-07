Open day per badanti Come favorire l’incontro tra domanda e offerta in un settore in crescita

Questa mattina al Centro per l’impiego di Massa si tiene un open day dedicato alle badanti e assistenti familiari. L’evento mira a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro, in un settore che sta crescendo rapidamente. La giornata è organizzata dal Centro, in collaborazione con la cooperativa Di Vittorio e la zona Distretto Apuane, che guida il progetto ‘Pronto Badante’. Un’occasione concreta per chi cerca lavoro nel settore dell’assistenza.

Si terrà al Centro per l'impiego di Massa un open day dedicato a badanti e assistenti familiari. Un'opportunità concreta di lavoro nel settore dell'assistenza promossa dal Centro per l'impiego di Massa in collaborazione con la cooperativa sociale Di Vittorio e la zona Distretto Apuane, capofila del progetto ' Pronto Badante '. Si tratta di primo incontro, che si terrà giovedì 12 febbraio dalle 10 alle 12 al centro di viale Stazione, rivolto a tutte le persone interessate a candidarsi alle offerte di lavoro attive, presenti sul portale della Regione Toscana, e alle opportunità proposte dal 'Pronto Badante'.

