Cody Rhodes rivela il motivo dietro la scelta di non diventare un cattivo in WWE

Cody Rhodes ha spiegato perché non ha ancora deciso di diventare un cattivo in WWE. La causa principale riguarda la sua volontà di mantenere l’immagine positiva tra i fan e di continuare a lottare come un eroe. Rhodes ha aggiunto che, al momento, preferisce concentrarsi sul suo ruolo di protagonista e sui rapporti con il pubblico. Questa scelta nasce anche dalla sua attuale storyline, che lo vede impegnato a conquistare nuovi obiettivi. Per ora, Cody vuole restare fedele ai valori del suo personaggio.

cody rhodes ha affrontato in modo chiaro la questione del possibile turn heel, evidenziando perché al momento resta un babyface e quale dinamica lo spinga a percorrere questa strada. l'attenzione è puntata sull'impatto della percezione del pubblico e sulle possibilità creative legate al ruolo principale della wwe, senza anticipare una modifica di assetto imminente. rhodes ha descrittto la scelta di restare un eroe come una sfida che gli piace particolarmente in questo periodo. pur riconoscendo che l'interpretazione dell'antieroe può offrire maggiore libertà creativa, valorizza l'importanza di mantenere la figura positiva che risuona con il pubblico principale, composto da bambini e famiglie.