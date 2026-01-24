WWE | Cody Rhodes non diventerà malvagio?

Recenti voci indicavano un possibile cambio di allineamento di Cody Rhodes nella WWE, ipotizzando una trasformazione in un personaggio malvagio. Tuttavia, fonti ufficiali e il Wrestling Observer confermano che non ci sono piani in tal senso. Cody Rhodes rimane fedele alla sua figura di eroe, senza cambiamenti imminenti nel suo ruolo all’interno della compagnia.

Le indiscrezioni circolate online nelle ultime settimane vengono respinte dalle fonti interne alla compagnia: nessun cambio di allineamento in programma per l’American Nightmare Il Wrestling Observer smentisce i rumor. Nonostante le speculazioni diffusesi tra i fan, Cody Rhodes non diventerà heel nel prossimo futuro. A riportarlo è il Wrestling Observer Newsletter, che cita fonti interne alla WWE secondo cui un eventuale turn non è attualmente nei piani della compagnia. Le voci erano aumentate nelle ultime settimane, alimentate dall’atteggiamento più aggressivo mostrato da Rhodes nei confronti del General Manager di SmackDown, Nick Aldis. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

