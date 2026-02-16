Sky Sport Tennis questa settimana in diretta ATP WTA da Dubai Doha Rio e DelRay Beach
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scendono in campo a Doha, portando entusiasmo e spettacolo all’ATP 500 trasmesso su Sky Sport Tennis e NOW. La loro presenza ha attirato molti appassionati, desiderosi di seguire ogni colpo e scambio di gioco. La competizione si annuncia intensa, con i due giovani talenti pronti a mostrare il massimo delle loro capacità.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz accendono l’ATP 500 di Doha su Sky Sport Tennis e NOW, promettendo sfide spettacolari e un duello che riscrive la storia del tennis. Prosegue la stagione del tennis nella Casa dello Sport con quattro tornei in diretta su Sky e in streaming su NOW. A partire da domenica 15 febbraio, in programma tutto lo spettacolo del WTA 1000 di Dubai, dell’ATP 500 di Doha, dell’ATP 500 di Rio de Janeiro e dell’ATP 250 di DelRay. su Digital-News.it Jannik Sinner e Carlos Alcaraz accendono l’ATP 500 di Doha su Sky Sport Tennis e NOW, promettendo sfide spettacolari e un duello che riscrive la storia del tennis. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Da Adelaide a Auckland e Hobart, ATP e WTA questa settimana in diretta su Sky Sport Tennis
Questa settimana, Sky Sport Tennis trasmette in diretta le principali sfide dell'ATP e WTA, offrendo una copertura completa dei tornei da Adelaide, Auckland e Hobart.
Riparte il grande tennis su Sky e NOW: tornei ATP WTA in diretta da Brisbane, Auckland, Hong Kong
Da domenica 4 gennaio 2026, Sky e NOW riprendono la trasmissione di eventi tennistici con quattro tornei in diretta, due del circuito ATP e due della WTA, provenienti da Brisbane, Auckland e Hong Kong.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sinner a -2.850 punti da Alcaraz: il ranking Atp; Tennis, La lezione di Sinner alla vigilia dell'Atp 500 di Doha: 'Perdere è normale, è lo sport'; Sport in tv oggi (martedì 10 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Bolelli/Vavassori ancora campioni a Rotterdam.
TV e Rete: il ritorno di Alcaraz e Sinner su SKY Sport (16-22 febbraio)Tennis - Tennis e TV | Dopo il trionfo dello spagnolo a Melbourne, i due dominatori del tennis riprendono il duello in Qatar mentre a Dubai si gioca un altro super torneo 1000 della WTA ... ubitennis.com
Sky Sport Tennis il campo centraleAppuntamento su Sky Sport Tennis, il canale di riferimento per gli appassionati dove seguire i live e con il commento in italiano degli gli incontri dei giocatori italiani, oltre ai match principali. sport.sky.it
Milano-Cortina, il programma delle gare di lunedì 16 febbraio #SkySport #MilanoCortina2026 x.com
Tu chiamale, se vuoi, emozioni #SkySport facebook