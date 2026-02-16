sky sport tennis questa settimana in diretta atp wta da dubai doha rio e delray beach

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scendono in campo a Doha, portando entusiasmo e spettacolo all’ATP 500 trasmesso su Sky Sport Tennis e NOW. La loro presenza ha attirato molti appassionati, desiderosi di seguire ogni colpo e scambio di gioco. La competizione si annuncia intensa, con i due giovani talenti pronti a mostrare il massimo delle loro capacità.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz accendono l'ATP 500 di Doha su Sky Sport Tennis e NOW, promettendo sfide spettacolari e un duello che riscrive la storia del tennis. Prosegue la stagione del tennis nella Casa dello Sport con quattro tornei in diretta su Sky e in streaming su NOW. A partire da domenica 15 febbraio, in programma tutto lo spettacolo del WTA 1000 di Dubai, dell'ATP 500 di Doha, dell'ATP 500 di Rio de Janeiro e dell'ATP 250 di DelRay.

Questa settimana, Sky Sport Tennis trasmette in diretta le principali sfide dell'ATP e WTA, offrendo una copertura completa dei tornei da Adelaide, Auckland e Hobart.

Da domenica 4 gennaio 2026, Sky e NOW riprendono la trasmissione di eventi tennistici con quattro tornei in diretta, due del circuito ATP e due della WTA, provenienti da Brisbane, Auckland e Hong Kong.

