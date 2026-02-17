CNH Industrial | utile 2025 più che dimezzato a 505 milioni di dollari

CNH Industrial ha registrato un calo sorprendente del suo utile annuale, che si è dimezzato a 505 milioni di dollari, a causa di una domanda debole nel settore agricolo e delle costruzioni. L’azienda, con sede tra Italia e Olanda, ha annunciato oggi i risultati del quarto trimestre e dell’intero 2025, evidenziando come il mercato abbia subito una contrazione significativa, costringendola a ridimensionare le previsioni e adottare strategie più caute.

CNH Industrial, multinazionale italo-olandese attiva nel settore delle macchine per l'agricoltura, le costruzioni ed industriali, ha pubblicato oggi i risultati del quarto trimestre e dell'esercizio 2025, che chiude con utili e ricavi in calo rispetto all'esercizio 2024, in un "contesto economico complesso", che ha richiesto una "pianificazione prudente" del business. "Nonostante un contesto di mercato sfidante, nel 2025 CNH ha compiuto solidi progressi verso i propri obiettivi di lungo termine, rafforzando le basi per il successo", ha dichiarato il CEO Gerrit Marx, aggiungendo "in vista del 2026, confermiamo il nostro impegno verso una pianificazione prudente della produzione, un'innovazione orientata al valore e l'offerta di macchine d'eccellenza integrate con le tecnologie più avanzate".