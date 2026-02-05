Cnh Industrial assegna premi di risultato ai dipendenti per l’anno 2025

Cnh Industrial ha deciso di assegnare un premio di risultato ai suoi dipendenti in Italia per il 2025. L’importo varia tra 1.100 e 2.800 euro a testa. La notizia arriva direttamente dalla sede centrale di Milano, dove si sono conclusi i calcoli per la distribuzione. I lavoratori riceveranno il bonus nei prossimi mesi, come riconoscimento degli sforzi fatti durante l’anno.

**Cnh Industrial assegna ai dipendenti un premio di risultato per il 2025, tra 1.100 e 2.800 euro** Un’importante novità arriva dalla sede centrale di Cnh Industrial Spa, con la distribuzione di un premio di risultato ai dipendenti del gruppo in Italia, per l’anno 2025. Il valore è commisurato alle performance realizzate da ogni singola unità produttiva, in base a criteri di produttività, qualità e rispetto dei tempi di consegna. I beneficiari saranno tutti coloro che lavorano negli stabilimenti italiani, inclusa l’azienda di viale Francia, nella zona industriale di Lecce, che è stata inclusa nel contratto collettivo e quindi beneficia dell’accordo collettivo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cnh Industrial Premio di risultato per l’anno 2025 ai dipendenti di Cnh industrial La sede di Lecce di Cnh Industrial ha annunciato un premio di risultato per i dipendenti dell’azienda nel 2025. Premio di risultato, fino a 2.800 euro a febbraio per i dipendenti di CNH Buone notizie per i lavoratori di CNH. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. #CNH Industrial: premio di risultato 2025 con importo medio a 1.600 euro facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.