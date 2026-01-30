Il progetto di Fism e Fondazione Friuli Educare e crescere insieme fa scuola sul territorio e guarda già al futuro

Il progetto “Educare e crescere insieme” di Fism e Fondazione Friuli sta dando buoni risultati. Le famiglie e gli insegnanti si fidano di più tra loro, e le reti educative sul territorio si stanno rafforzando. La comunità apprezza il presidio stabile che si sta creando e già guarda avanti, pensando a come migliorare ancora di più il sistema educativo locale.

Famiglie e insegnanti chiedono continuità: il percorso diventa un punto di riferimento stabile sul territorio, con prospettive di ampliamento Crescita della fiducia tra famiglie e insegnanti, rafforzamento delle reti educative sul territorio, riconoscimento di un presidio educativo stabile apprezzato dalla comunità. Sono gli obiettivi più importanti raggiunti dal progetto “Educare e crescere insieme: scuola e famiglie per il futuro dell’infanzia” realizzato da Fism Udine, l'associazione che raggruppa 70 scuole dell'infanzia non statali e paritarie sul territorio, con il sostegno della Fondazione Friuli.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Fism FondazioneFriuli

Poggibonsi si impegna a valorizzare il proprio patrimonio commerciale, collaborando con la Regione per la rigenerazione dei fondi sfitti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fism FondazioneFriuli

Argomenti discussi: Sclerosi multipla: svolta nella ricerca grazie a uno studio promosso da AISM e FISM nella International Progressive MS Alliance; Ricerca: sclerosi multipla, nuove strategie per trattarla potenziando il sistema immunitario; Stefani: Autonomia nei servizi educativi così nidi e asili paritari saranno gratuiti; Sclerosi multipla, tra 1.500 farmaci ‘vecchi’ c’è quello che può riparare il sistema nervoso.

Vimercati (Fism): Disponibili a collaborare con il progetto di Sics per la creazione di board di esperti in ambito specialisticoLa Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (Fism) guarda con favore ed interesse all'iniziativa di collaborazione tra la Società di Comunicazione Scientifica e Sanitaria e British ... quotidianosanita.it

Venerdì 23 gennaio 2026, alle 18.00, alla Fondazione Friuli (via Gemona 1, Udine), si terrà la conferenza “Crolli e rinascite. Come i terremoti hanno cambiato il Friuli”, con l’intervento del prof. Mauro Pascolini. Promosso dalla Società Alpina Friulana, l’incontr - facebook.com facebook