Poggio Imperiale guarda al futuro | ecco il ' Bonus Bebè' comunale che sostiene le attività del territorio

Il Comune di Poggio Imperiale ha istituito il ‘Bonus Bebè’, un sostegno economico rivolto alle famiglie in occasione della nascita o dell’adozione di un bambino. Questa misura mira a favorire le attività e le iniziative sul territorio, offrendo un aiuto concreto alle famiglie durante un momento importante. Il regolamento è stato recentemente approvato, segnando un passo importante verso il sostegno alle giovani famiglie del territorio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.