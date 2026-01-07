Poggio Imperiale guarda al futuro | ecco il ' Bonus Bebè' comunale che sostiene le attività del territorio
Il Comune di Poggio Imperiale ha istituito il ‘Bonus Bebè’, un sostegno economico rivolto alle famiglie in occasione della nascita o dell’adozione di un bambino. Questa misura mira a favorire le attività e le iniziative sul territorio, offrendo un aiuto concreto alle famiglie durante un momento importante. Il regolamento è stato recentemente approvato, segnando un passo importante verso il sostegno alle giovani famiglie del territorio.
Il Comune di Poggio Imperiale ha approvato il regolamento per l’istituzione del ‘Bonus bebè Poggio Imperiale’, un contributo destinato ai nuclei familiari in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio. La misura si affianca agli strumenti nazionali di sostegno alla natalità e alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Udine guarda al futuro: ecco i 30 ragazzi eletti nel nuovo Consiglio comunale
Leggi anche: Al Poggio Imperiale si parla di pace: "Un impegno che si sviluppa col dialogo"
Poggio Imperiale investe sul futuro: nasce il Bonus Bebè comunale.
Poggio Imperiale investe sul futuro: nasce il Bonus Bebè comunale - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.