Poggio Imperiale guarda al futuro | ecco il ' Bonus Bebè' comunale che sostiene le attività del territorio

Il Comune di Poggio Imperiale ha istituito il ‘Bonus Bebè’, un sostegno economico rivolto alle famiglie in occasione della nascita o dell’adozione di un bambino. Questa misura mira a favorire le attività e le iniziative sul territorio, offrendo un aiuto concreto alle famiglie durante un momento importante. Il regolamento è stato recentemente approvato, segnando un passo importante verso il sostegno alle giovani famiglie del territorio.

Il Comune di Poggio Imperiale ha approvato il regolamento per l'istituzione del 'Bonus bebè Poggio Imperiale', un contributo destinato ai nuclei familiari in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio. La misura si affianca agli strumenti nazionali di sostegno alla natalità e alla.

