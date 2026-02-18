Cmc stipendi non pagati e spunta una bara nella sede di via Ascoli | Il cantiere è morto

Cmc non ha ancora pagato gli stipendi ai lavoratori e questa mattina è stata trovata una bara davanti alla sede di via Ascoli, a Palermo. La scoperta ha suscitato shock tra i presenti, mentre il cantiere del collettore fognario sud-orientale resta fermo. Nonostante il subentro ufficiale di Cmc al vecchio appaltatore Manelli, le attività sono ancora bloccate e i dipendenti temono il peggio. La situazione resta tesa, con i lavoratori che chiedono risposte concrete. La crisi nel cantiere continua a creare tensione tra le parti coinvolte.

I sindacati Fillea, Filca, Feneal: "L'azienda chiarisca le sue intenzioni". Lunedì alle 9 programmato un corteo con partenza da piazza Verdi e diretta in Prefettura La presa d'atto del subentro di Cmc alla Manelli è arrivata, ma continuano i problemi al cantiere del collettore fognario sud-orientale di Palermo. Gli operai, dopo la protesta del 30 gennaio per gli stipendi di dicembre, non hanno ancora ricevuto la paga del mese di gennaio. "Il cantiere è morto": è il messaggio sulla bara che gli operai hanno esposto all'ingresso della sede di cantiere di via Maurizio Ascoli, come simbolo di una situazione più che drammatica.