La Cmc paga gli stipendi agli operai del collettore fognario | Ora più serenità per completare il subentro alla Manelli

La Cmc ha pagato gli stipendi di dicembre ai circa 60 operai che lavorano al collettore fognario di Palermo Sud-Est. Ora gli operai possono lavorare con più tranquillità, mentre si avvicina il subentro alla Manelli. La paga arriva in un momento importante, dopo mesi di incertezza. I lavoratori si sentono più sicuri e pronti a portare avanti il progetto.

Pagati gli stipendi del mese di dicembre ai circa 60 dipendenti del consorzio Palermo Sud-Est impegnati nei lavori del collettore fognario. Dopo la protesta di venerdì è arrivato un segnale significativo da parte della Cmc Ravenna spa, la società che ha acquisito il ramo d’azienda della Manelli e che ancora attende il formale subentro e la conseguente presa d’atto da parte della stazione appaltante. “Un segnale - affermano i segretari di Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo e Cosimo Lo Sciuto, di Filca Cisl Palermo Trapani Salvatore De Luca e di Feneal Uil Tirrenica Salvatore Puleo - che sicuramente ha disteso gli animi e che consente la definizione degli ultimi passaggi con più serenità".🔗 Leggi su Palermotoday.it

