Stipendi non pagati | Una grave violazione

ISOLA DEL GIGLIO Il gruppo consiliare di minoranza "Orgoglio Gigliese" ha presentato un’interrogazione consiliare urgente indirizzata al sindaco e alla giunta dopo il mancato pagamento dello stipendio di novembre ai dipendenti comunali. La nota, trasmessa anche al prefetto, segnala una situazione definita dai firmatari come "senza precedenti nella storia amministrativa recente del nostro Comune". Secondo quanto riportato nell’interrogazione, i dipendenti "ad oggi non hanno ricevuto lo stipendio del mese di novembre, causando incredulità e soprattutto danni di carattere economico". La minoranza evidenzia inoltre "il concreto rischio che non vengano erogati anche gli stipendi del mese di dicembre e la tanto agognata tredicesima, con possibili ripercussioni sulle famiglie nel periodo pre-natalizio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stipendi non pagati: "Una grave violazione"

