POSSIBILE SPOILER | Jonathan Coachman prevede il finale tra Drew McIntyre e Cody Rhodes

Il prossimo 9 gennaio a WWE SmackDown a Berlino, Cody Rhodes affronterà Drew McIntyre in un match per il titolo WWE Undisputed Championship. Questo incontro rappresenta un momento importante nel percorso di entrambi i wrestler, con le rispettive ambizioni di conquistare o difendere il prestigioso titolo. Secondo alcune previsioni, il risultato potrebbe essere deciso da vari fattori, lasciando spazio a molteplici possibilità per il finale.

Cody Rhodes difenderà il suo titolo WWE Undisputed Championship contro Drew McIntyre a WWE SmackDown in quel di Berlino il prossimo 9 gennaio. Sarà ufficialmente un 3 Stages Of Hell. La prima fase sarà un Match Classico. La seconda fase sarà un Falls Count Anywhere, mentre la terza ed ultima fase si svolgerà all’interno di un classico Steel Cage. I fan su X hanno sottolineato che, dopo aver accumulato così tanto entusiasmo e vigore, McIntyre deve essere quello che si aggiudicherà il titolo a Berlino. The Scottish Warrior insegue il titolo da così tanto tempo che la sua sconfitta a SmackDown lo ridurrebbe a pezzi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

