Più caldo ed eventi estremi in Italia come sarà il clima fino al 2100
Il clima in Italia sta cambiando rapidamente, con temperature in aumento e precipitazioni in diminuzione entro il 2100. Questi mutamenti porteranno a eventi estremi più frequenti, come temporali intensi e alluvioni improvvise, soprattutto durante l’autunno sulle Alpi. Un quadro che richiede attenzione e strategie di adattamento per fronteggiare le sfide di un futuro sempre più incerto.
(Adnkronos) – Più caldo e, insieme, una riduzione media delle precipitazioni entro la fine del secolo in tutto il bacino del Mediterraneo e in Italia dove questi cambiamenti saranno accompagnati da un marcato incremento della frequenza degli eventi estremi con temporali intensi e alluvioni improvvise soprattutto durante la stagione autunnale sulle Alpi.
