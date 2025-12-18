Più caldo ed eventi estremi in Italia come sarà il clima fino al 2100

Il clima in Italia sta cambiando rapidamente, con temperature in aumento e precipitazioni in diminuzione entro il 2100. Questi mutamenti porteranno a eventi estremi più frequenti, come temporali intensi e alluvioni improvvise, soprattutto durante l’autunno sulle Alpi. Un quadro che richiede attenzione e strategie di adattamento per fronteggiare le sfide di un futuro sempre più incerto.

Da caldo eccezionale a 0 gradi a 4.000 metri a dicembre,2025 segnato da eventi estremi - Dal terzo gennaio più caldo di sempre ai 36 eventi estremi in 3 giorni di febbraio, dallo zero termico a quote eccezionali di giugno, all'allerta rossa per caldo in 18 città di luglio. ansa.it

Record di caldo nel 2025 secondo Copernicus: il professor Passerini spiega gli impatti del riscaldamento globale, con ondate di calore e fenomeni estremi attesi anche sulle Marche - facebook.com facebook

La svolta dell' #Atp contro il caldo estremo: arrivano due novità che cambiano tutto x.com

