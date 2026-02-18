Oggi il click day per colf e badanti beffa annunciata | 13.600 posti disponibili e oltre 49mila domande

Oggi, 18 febbraio, si svolge il click day per le assunzioni di colf e badanti, una giornata che promette sorprese. Sono disponibili solo 13.600 posti, ma le domande arrivate superano le 49 mila, creando un enorme traffico online. La procedura ha già generato molte attese tra le famiglie e gli operatori del settore. Molti utenti si sono collegati fin dalle prime ore, sperando di assicurarsi un posto tra gli aventi diritto.

La nuova finestra di assunzioni per i lavoratori stranieri è prevista dal decreto flussi. Come funziona e perché in tantissimi resteranno esclusi Oggi, 18 febbraio, è il click day per l'assunzione di un lavoratore domestico straniero che si occupi di assistenza familiare (colf, badanti e baby-sitter). Parliamo di "click day" perché i posti sono limitati e la velocità nel fare richiesta diventa determinante. La "finestra" sul portale del ministero dell'Interno dedicato agli sportelli unici per l'immigrazione si apre alle 9 e le domande vengono considerate in ordine cronologico secondo l'orario di invio.

Colf e Badanti: Click Day per 13.600 Assunzioni in Italia, Settore in Trasformazione tra Crisi e Domanda Crescente.Il click day di oggi, 18 febbraio 2026, ha portato all’assunzione di 13.

Assistenza domiciliare: 13.600 posti per colf e badanti, parte oggi la corsa agli incarichi per famiglie italiane.Oggi, 17 febbraio 2026, le famiglie italiane possono iniziare a richiedere i nuovi posti di assistenza domiciliare per colf e badanti, un fatto che riguarda circa 13.

