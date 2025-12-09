Jimmy e Jey Uso hanno annunciato il loro ritorno come coppia durante l’ultima puntata di Raw, puntando ai titoli mondiali tag team detenuti da Dragon Lee e AJ Styles La difesa titolata contro i War Raiders. Ma seppure il ritorno in tag team dei plurititolati gemelli Uso sia certamente la notizia più importante, non possiamo trascurare che durante la puntata abbiamo assistito anche ad una difesa titolata. L’episodio di Raw dell’8 dicembre ha visto Dragon Lee e AJ Styles difendere con successo i WWE World Tag Team Championship contro i War Raiders. Il match è stato particolarmente combattuto: Dragon Lee ha avuto difficoltà a gestire la stazza di Ivar, venendo sopraffatto dalla forza combinata dei due sfidanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Gli Usos tornano nella divisione tag team della WWE e sfidano i campioni