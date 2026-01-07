civitanova rialza la testa e trova la vittoria in champions league senza nikolov loeppky promosso

Civitanova torna a sorridere dopo un periodo di difficoltà, ottenendo una vittoria importante in Champions League senza Nikolov e con Loeppky promosso in campo. La squadra reagisce alle recenti eliminazioni in Coppa Italia e alla sconfitta in campionato contro Trento, dimostrando determinazione e compattezza. Un passo avanti fondamentale per il cammino europeo e per il morale del team.

Civitanova ha rialzato la testa dopo un momento difficile tra l’eliminazione subita nei quarti di finale della Coppa Italia e la battuta d’arresto in campionato contro Trento. La Lube ha regolato l’Haasrode Leuven per 3-0 (25-17; 25-17; 25-13) e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nella Champions League di volley maschile, dopo il successo ottenuto prima di Natale contro il Montpellier e confermandosi così al comando del girone (solo la prima classificata si qualifica ai quarti di finale della massima competizione europea, mentre le seconde disputeranno un playoff). I cucinieri hanno operato l’allungato risolutore già nelle battute iniziali dei tre set e hanno chiuso i conti in appena 66 minuti di gioco davanti ai 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

