LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova Champions League volley 2026 in DIRETTA | trasferta di fuoco in Polonia

Benvenuti alla diretta della partita tra PGE Projekt Varsavia e Cucine Lube Civitanova, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League volley maschile 2026. Seguite con noi l'andamento di questa sfida tra la squadra polacca e quella italiana, che si presenta come un'occasione importante per entrambe le formazioni. Restate aggiornati per tutte le novità in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match della Cucine Lube Civitanova e PGE Projekt Varsavia valido per la terza giornata della prima fase a gironi della Champions League volley maschile, con la squadra italiana che cerca la terza vittoria di fila in una trasferta che potrebbe rivelarsi più complessa di quello che sembra. La stagione della Lube in campo nazionale non sta rispettando le aspettative, con i marchigiani che occupano la sesta posizione provvisoria nella regular season: tuttavia, in Europa, Civitanova copre la prima posizione del Gruppo E, dopo le vittorie per 3-0 contro i francesi del Montpellier e per 0-3 contro la formazione belga dell’ Haasrode Leuven. 🔗 Leggi su Oasport.it

Champions, Lube in Polonia per blindare il primato nella Pool E Cucinieri in campo mercoledì sera (h20.30) a VarsaviaPGE Projekt Bottolo: "Giocheremo come se fosse una gara da dentro o fuori" Sky Sport Max DAZN Radio Arancia #esserelube x.com

Volley Mercato: il due volte Campione del Mondo Yuri Romanò nel mirino del Projekt Warszawa Il mercato della pallavolo internazionale entra in fermento in questo inizio di 2026. Al centro delle cronache c'è uno dei grandi protagonisti del recente successo a - facebook.com facebook