Cittadinanze a catena di montaggio | pressioni proposte indecenti e i timori del sindaco di Camastra

Il sindaco di Camastra denuncia che, negli ultimi mesi, il Comune ha gestito un flusso continuo di richieste di cittadinanza, creando una vera e propria catena di montaggio. La pressione sui funzionari comunali aumenta, mentre alcuni cittadini raccontano di aver ricevuto proposte poco chiare e, in alcuni casi, indecenti. Un residente ha riferito di aver ricevuto telefonate con offerte di favori in cambio di sostegni, alimentando i timori di un sistema poco trasparente.

Per mesi, il Comune di Camastra sarebbe stato una sorta di "catena di montaggio" della cittadinanza italiana. Tanto è emerso dall'attività investigativa dei poliziotti della Squadra mobile. Il meccanismo perfetto si sarebbe però interrotto il primo gennaio del 2023, quando un nuovo funzionario comunale ha preso il posto del precedente. E non sarebbe stato un semplice cambio della guardia. Ma anzi, l’inizio di una battaglia di nervi che vedrà da una parte il rigore del nuovo funzionario e dall’altra le presunte manovre - più o meno disperate - degli intermediari, i titolari di agenzie d'affari, per non vedere andare in fumo un business da migliaia di euro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

