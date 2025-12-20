Restyling del ponte di Brivio | il sindaco scrive a Salvini timori su tempistiche e sicurezza

Brivio, 20 dicembre 2025 – Caro ministro delle Infrastrutture ti scrivo. Il mittente è il sindaco di Brivio Federico Airoli. Il destinatario appunto il ministro e vicepremier Matteo Salvini, insieme ai vertici di Anas, il governatore lombardo Attilio Fontana e tanti altri rappresentanti istituzionali regionali e provinciali. Oggetto: “ i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Brivio e richiesta di revisione del progetto esecutivo con la realizzazione di un attraversamento pedonale sicuro”. A pochi mesi dall’inizio dei lavori del ponte di Brivio, tra Brivio e Cisano, costruito tra il 1911 e il 1917, e della conseguente chiusura per rimetterlo a nuovo e adeguarlo alle esigenze attuali, poco o nulla si sa sulle tempistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

