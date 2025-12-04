Pressioni sui lavoratori inquietudini e timori | il processo Capaldo entra nel vivo ad Avellino
Avellino, 4 dicembre 2025 – Si è svolta oggi, presso il Tribunale di Avellino, una nuova udienza del processo che vede imputati nove soggetti e 79 parti civili, tra cui gli ex operai delle cooperative, rappresentati dagli avvocati Brigida Cesta, Giuliana Suppa, Savino, Silvia Calderoni, Dario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
