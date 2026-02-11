Oh Arezzo ma che fate? Al pronto soccorso si cambia… e si va peggio!

Questa mattina il Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato ha vissuto un altro episodio di caos. I cittadini si sono ritrovati in un reparto sovraffollato, con tempi di attesa che sembrano allungarsi sempre di più. La situazione sembra peggiorare di giorno in giorno, e molti si chiedono quanto ancora si possa mantenere questa condizione. La gente si lamenta, i medici tentano di gestire il disagio, ma il problema resta aperto.

Oh gente, qui non si parla di rattoppini o di du' seggiole spostate. Qui si parla del Pronto Soccorso dell'ospedale San Donato, mica del barrino sotto casa. E secondo la Fp Cgil, la musica è cambiata. ma stona parecchio. Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli. ? FONTE Comunicato stampa della CGIL di Arezzo Il 9 febbraio l'Asl Tse ha tirato fuori, bello zitto zitto, un avviso pubblico per affidare a soggetti esterni l'accoglienza e la gestione dei codici minori al Pronto Soccorso. Tradotto: un pezzetto importante dell'emergenza-urgenza finisce fuori casa. Una mezza privatizzazione, fatta senza nemmeno dire "buongiorno" ai sindacati.

