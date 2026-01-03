Cisl Arezzo | La crisi del Pronto Soccorso del San Donato è un disastro annunciato

La Cisl Arezzo evidenzia come le criticità del Pronto Soccorso del San Donato siano il risultato di scelte organizzative regionali e della carenza di personale. Questa situazione sta aumentando la pressione sugli ospedali principali, con conseguenze negative sia per i cittadini che per gli operatori sanitari. È importante affrontare con serietà le cause di questa crisi per garantire un servizio efficiente e sostenibile.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – Criticità al Pronto Soccorso: la CISL FP interviene sulla gestione della sanità territoriale, sottolineando come le scelte organizzative regionali e la carenza di personale abbiano concentrato sugli ospedali principali la pressione sui servizi, aggravando le difficoltà di cittadini e operatori sanitari. «In questi giorni ho letto numerosi articoli che gridano allo scandalo e cercano responsabilità immediate sulla situazione del Pronto Soccorso dell'ospedale S an Donato. Analisi che, mi spiace dirlo, spesso risultano condizionate da appartenenze politiche o sindacali e finiscono per offrire una lettura parziale del problema» spiega Maurizio Milanesi, segretario generale della funzione pubblica Cisl Arezzo.

