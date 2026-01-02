Raid vandalico sulle auto Distrutti alcuni specchietti

Nel centro storico, in piazza San Gregorio, si sono verificati recenti atti di vandalismo ai danni di veicoli parcheggiati. Ignoti hanno rotto alcuni specchietti retrovisori, causando danni alle auto in sosta. L'episodio si aggiunge ad altri simili nella zona, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto dello spazio pubblico.

Ancora vandalismi nel centro storico. In piazza San Gregorio ignoti hanno preso di mira le auto in sosta rompendo gli specchietti retrovisori (foto). "Un "divertimento" incomprensibile – commenta il Comitato Vivere il centro storico – che però trova un terreno fertile nella totale assenza di controlli e sicurezza reale nel cuore della città. Il risultato è sempre lo stesso: cittadini danneggiati, danni economici, senso di impotenza e, soprattutto, la percezione che a Lucca chi compie atti vandalici lo possa fare senza alcuna conseguenza. Se non andiamo errati, solo pochi mesi fa il Comune di Lucca ha lasciato scadere i termini per ottenere un contributo regionale di circa 40.

