Circondati e minacciati dal branco due operatori sociali rischiano il linciaggio

Due operatori sociali sono stati circondati e minacciati da un gruppo di persone a Martignano, a causa del loro lavoro di accoglienza. Mentre si trovavano in auto, alcuni residenti hanno iniziato a gridare e avvicinarsi minacciosamente, creando tensione. La scena si è svolta nel centro del paese, dove il gruppo ha cercato di bloccare il passaggio ai professionisti. Gli operatori, spaventati, sono riusciti a ripartire dopo aver chiamato le forze dell’ordine. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità locali.
È accaduto a Martignano: avevano appuntamento con una donna che voleva donare una cameretta, ma sono stati probabilmente scambiati per malintenzionati. Il provvidenziale intervento dei carabinieri li ha salvati MARTIGNANO - Due operatori sociali impegnati in un progetto di accoglienza sono stati circondati e aggrediti verbalmente da un manipolo di persone mentre erano in auto, in una zona del centro abitato di Martignano. L’episodio, ricostruito sulla base del racconto dei diretti interessati, si è concluso senza conseguenze fisiche grazie al provvidenziale arrivo di due gazzelle dei carabinieri.🔗 Leggi su Lecceprima.it
