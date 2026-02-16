Giordano | Operatori minacciati Perché non va in onda il servizio tv

Giordano ha affermato che gli operatori televisivi sono stati minacciati, spiegando il motivo per cui il servizio programmato non è andato in onda. La notizia arriva dopo che, domenica sera, una trasmissione dedicata a un conflitto sociale è stata cancellata all’ultimo minuto, lasciando molti spettatori senza il racconto originale.

Una domenica sera che avrebbe dovuto raccontare una storia di conflitto sociale si è trasformata in un caso di cronaca sulla libertà di informazione. Durante la trasmissione “Fuori dal coro”, in onda su Rete 4, il conduttore Mario Giordano ha dovuto comunicare ai telespettatori una decisione dolorosa: non mandare in onda un servizio girato dalla propria troupe perché gli operatori sono stati minacciati. “È accaduta una cosa gravissima”, ha esordito Giordano, spiegando come la sicurezza dei suoi collaboratori sia diventata prioritaria. “Gli operatori che hanno girato con noi quel servizio sono stati minacciati fortemente”, ha ribadito, sottolineando come il rischio reale abbia reso impossibile la messa in onda del reportage. 🔗 Leggi su Iltempo.it

