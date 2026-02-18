Circolare sul contraddittorio nelle scuole Frassinetti chiarisce | Non riguarda eventi che hanno un significato di alto valore umanitario

Il ministro Frassinetti ha spiegato che la circolare del 7 novembre 2025, che riguarda il contraddittorio nelle scuole, non si applica a eventi di alto valore umanitario. La decisione arriva dopo che alcuni parlamentari avevano sollevato dubbi sulla possibilità di discutere di temi delicati durante manifestazioni scolastiche. La circolare, infatti, disciplina le modalità di organizzazione di eventi pubblici, ma esclude specificamente iniziative con finalità umanitarie. La discussione si è concentrata sull’applicazione concreta di queste norme nelle scuole italiane.

La circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 7 novembre 2025, relativa all'organizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici nelle scuole, è stata al centro del question time in VII Commissione Cultura alla Camera. A sollevare il tema è stata l'onorevole Elisabetta Piccolotti, che ha chiesto chiarimenti alla sottosegretaria Paola Frassinetti dopo alcuni casi di revoca di iniziative scolastiche.

