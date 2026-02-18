Cinque seminaristi in cammino verso il sacerdozio

Durante la messa celebrata dal vescovo Giacomo Morandi alla chiesa di Gesù Buon Pastore, cinque seminaristi hanno ricevuto ufficialmente il riconoscimento per proseguire il loro cammino verso il sacerdozio. La cerimonia, svoltasi in una giornata di grande partecipazione, ha visto entrare nel percorso di formazione religiosa tre giovani di Reggio Emilia, entrati dopo aver completato gli studi universitari, e due provenienti dall’Africa, che si sono uniti al seminario da poco.

I futuri presbiteri provenienti dal territorio diocesano sono: Alessandro Lauri, 27 anni, della parrocchia del Buon Pastore, laureato magistrale in Ingegneria Meccanica; Stefano Carretti, 28 anni della parrocchia del Buon Pastore, laureato magistrale in Ingegneria Informatica e Manuel Mandaglio, 26 anni, della parrocchia di Santa Maria Assunta in Castelnovo Monti, laureato triennale al Dams di Bologna. CINQUE NUOVI LETTORI ISTITUITI TRA LA COMUNITA' DEL "SEMINARIO INSIEME" Lunedì 19 gennaio 2026, Matteo Melchiotti, Matteo Conte, Matteo Bollotto, Daniele Cazzin (per la diocesi di Padova) e Filip Donadic (seminarista dell'Arcidiocesi di Rijeka)