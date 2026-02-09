Mezzi bloccati per la neve e il ghiaccio | i vigili del fuoco costretti a ore di cammino per soccorrere cinque giovani

Questa mattina, cinque giovani sono stati soccorsi lungo una strada innevata tra Cansiglio e Cavallo, vicino a Casera Friz, nel comune di Budoia. I vigili del fuoco sono dovuti partire a piedi, camminando per ore, perché i mezzi sono rimasti bloccati dalla neve e dal ghiaccio. La neve ha ostacolato i soccorsi, costringendo i soccorritori a raggiungere i ragazzi a piedi e a portare loro aiuto in condizioni difficili.

Cinque giovani sono stati soccorsi su una strada innevata lungo la dorsale Cansiglio-Cavallo, nei pressi di Casera Friz, nel comune di Budoia. È successo nella serata di domenica 8 febbraio 2026 intorno alle 20:15 quando la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha ricevuto.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Cansiglio Cavallo Padre e figlio rimangono bloccati tra la neve in un canalone sul Resegone: salvati dai vigili del fuoco I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sul Resegone, dove un uomo di 45 anni e suo figlio di 20 sono rimasti intrappolati tra la neve nel Canalone Bobbio. Resegone, papà e figlio di Legnano bloccati nella neve in un canalone: salvati dai vigili del fuoco Questa mattina un’operazione di salvataggio ha coinvolto i vigili del fuoco di Lecco. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Neve in provincia di Forlì-Cesena Vigili del Fuoco in azione Ultime notizie su Cansiglio Cavallo Argomenti discussi: Statale ko, Lunigiana in tilt. La collina frana ancora. Mezzi pesanti bloccati: economia a rischio paralisi; Mezzi bloccati per la neve e il ghiaccio: i vigili del fuoco costretti a ore di cammino per soccorrere cinque giovani; Emergenza neve nel Bellunese, la gestione per le Olimpiadi: Sparso sulle strade tanto sale da coprire 15 campi di calcio; È inaccettabile che un mezzo del 118 resti bloccato per 8 ore in pronto soccorso. Statale ko, Lunigiana in tilt. La collina frana ancora. Mezzi pesanti bloccati: economia a rischio paralisiCorsa contro il tempo per la messa in sicurezza della Ss63 del Cerreto a Soliera. Sopralluogo di ingegneri e geologo di Anas con il Comune per gli interventi. . msn.com Strada ghiacciata e mezzi bloccati: recuperati cinque ragazzi dopo ore di camminoCinque giovani bloccati con i fuoristrada sulla dorsale Cansiglio-Cavallo: intervento notturno e recupero a piedi dei soccorritori. nordest24.it Martedì 3 febbraio la prima partenza per la terraferma verrà garantita in via eccezionale da un traghetto Caremar alle 6.15. Il rimedio è stato deciso in virtù della temporanea assenza dei mezzi veloci Caremar, bloccati da inconvenienti tecnici che dovrebbero c facebook Cinque giovani bloccati con i fuoristrada sulla dorsale Cansiglio-Cavallo: intervento notturno e recupero a piedi dei soccorritori. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inevidenza x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.