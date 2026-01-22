Beni culturali 670 mila euro alle biblioteche Scarpinato | Promuovere la lettura è fondamentale

Un finanziamento di 670 mila euro è stato destinato alle biblioteche pubbliche in Sicilia, con l’obiettivo di migliorare i servizi, arricchire il patrimonio librario e promuovere la lettura. L’intervento, sottolineato da Scarpinato, mira a sostenere e valorizzare i beni culturali locali, favorendo l’accesso e la fruizione della cultura. Un intervento importante per rafforzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di incontro e di crescita culturale.

Un intervento a sostegno delle biblioteche aperte al pubblico in Sicilia, con risorse destinate a rafforzare servizi, patrimonio librario e attività di promozione della lettura. La Regione Siciliana ha stanziato 670 mila euro attraverso una circolare dell'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana. I contributi possono essere richiesti entro il 15 marzo di quest'anno e fino a un massimo di 15mila euro per domanda dalle biblioteche comunali o da quelle facenti capo a enti e associazioni culturali.

