Cinema teatro Fatima | una esilarante commedia per costruire una chiesa in Bangladesh
Tutto pronto per "'A morte è 'na brutta cosa", brillante commedia teatrale che andrà in scena il 6 marzo, alle 20.30, presso il Cinema Teatro Fatima di Salerno. L'iniziativa è promossa dal Centro Missionario Diocesano di Salerno-Campagna-Acerno con la Compagnia Instabile Madonna di Fatima: il ricavato della serata sarà devoluto alla costruzione di una chiesa in Bangladesh nella missione di Padre Giovanni Gargano. "Vi aspettiamo per una serata divertente e per sostenere insieme la missione saveriana in Bangladesh", ha scritto Don Marco Raimondo. (Contributo di 5 euro interamente devoluto al progetto umanitario).🔗 Leggi su Salernotoday.it
’Giovinezza’ al teatro Arena. Una commedia sul passatoDomani sera alle 21, il teatro Arena di Codigoro ospiterà “Giovinezza”, una commedia in due atti proposta dal Gad Amici del Teatro.
Una divertente commedia dialettale al teatro Finamore di GessopalenaIl teatro Finamore di Gessopalena ospita domenica 22 febbraio alle 18 una commedia dialettale, perché la compagnia Atriana di Atri vuole divertire il pubblico con una pièce brillante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
## ** I film di febbraio E MARZO al Cinema Teatro San Timoteo ** Venerdì 20 febbraio ore 21.00 e sabato 21 ore 15.30 **GIOVANI MADRI** *di Jean-Pierre e Luc Dardenne, con Babette Verbeek, Elsa Houben* Il film è stato ispirato da una visita dei Dard facebook