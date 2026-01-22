’Giovinezza’ al teatro Arena Una commedia sul passato

Da ilrestodelcarlino.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle 21, il teatro Arena di Codigoro ospiterà “Giovinezza”, una commedia in due atti proposta dal Gad Amici del Teatro. Scritta e diretta da Davide Castagnoli, la rappresentazione richiama l’atmosfera del cinema degli anni Sessanta. L’evento, atteso con interesse, si prevede tutto esaurito, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione sul passato attraverso un’interpretazione teatrale originale e accurata.

Si prevede il tutto esaurito per la commedia in due atti "Giovinezza", in programma domani sera alle 21 al teatro Arena di Codigoro, proposta dal Gad Amici del Teatro, una rappresentazione con uno sguardo al cinema degli anni sessanta, scritta e diretta da Davide Castagnoli. Sul palco si alterneranno gli attori Paola Bedeschi (Lina), Dante Lanzoni (Benito), Iride Fogli (Gina), Giuseppe Patanè (Hans), Angelo Grassi (Matteo), Anna Scalambra (Sandra), Elia Mantovani (Lucio) con la partecipazione straordinaria di Roberta Mantovani (Gertrude), Nazzareno Bertelli Motta (partigiano Franco) e Davide Beccari (Frank) accompagnati dalla voce narrante di Ruggero Pimpinati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217giovinezza8217 al teatro arena una commedia sul passato

© Ilrestodelcarlino.it - ’Giovinezza’ al teatro Arena. Una commedia sul passato

Leggi anche: "Note sul registro", al Teatro President la commedia musicata della Compagnia del Fienile

Leggi anche: "Marta una storia di baracca": commedia corale ambientata nel Rione Taormina al teatro Annibale

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: ’Giovinezza’ al teatro Arena. Una commedia sul passato.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.