Prosa al Donizetti libri cinema e dj-set | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Bergamonews.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa fare stasera a Bergamo e provincia: tra il Villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, eventi culturali al Teatro Donizetti, presentazioni di libri, cinema e dj-set, ci sono tante opportunità per vivere la città e i suoi dintorni. Un ricco programma per trascorrere la serata in compagnia, tra spettacoli, divertimento e tradizione natalizia.

Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale, la pista di pattinaggio e dj-set a ChorusLife, lo spettacolo “Pignasecca e Pignaverde” con Tullio Solenghi al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, presentazioni di libri, film e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 11 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

prosa donizetti libri cinemaProsa al Donizetti, libri, cinema e dj-set: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Sino al 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Market” a cura di Comap, con i tradizionali mercatini. Scrive bergamonews.it

Prosa al Donizetti, CineFilosofia e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - L’iniziativa, giunta alla decima edizione, è un appuntamento ormai consolidato con l’orientamento degli studenti, ... Si legge su bergamonews.it