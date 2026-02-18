Cineforum anti Olimpiade per le spese legali | Extinction rivendica l’occupazione dei binari

Extinction Rebellion Reggio Emilia ha occupato i binari ferroviari per protestare contro le spese legali legate alle denunce di quest’ultimo mese. La protesta, iniziata ieri mattina, blocca il traffico dei treni per sensibilizzare l’opinione pubblica sui costi elevati delle azioni di disobbedienza civile. Per coprire le spese legali, gli attivisti organizzano un cineforum gratuito in centro, con proiezioni di film che affrontano temi ambientali.

Extinction Rebellion Reggio Emilia rivendica la presenza dei suoi attivisti sui binari ferroviari, e a seguito delle denunce, annuncia l'organizzazione di un cineforum per coprire le spese legali. Il primo appuntamento sarà domani, al circolo Stranieri di via don Sturzo, dalle 19. "Qualche settimana fa – riassumono gli attivisti – a cinque membri di Extinction Rebellion Reggio Emilia, insieme ad altre 16 persone in città e tante altre in tutta Italia, è stata notificata l'apertura d'indagine per aver bloccato la circolazione ferroviaria durante la manifestazione in supporto alla Global Sumud Flotilla.

