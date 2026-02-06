Piantedosi a testa in giù I cartelli choc dei manifestanti anti-Olimpiade

Secondo giorno di proteste contro le Olimpiadi. I manifestanti hanno interrotto la cerimonia di apertura con cartelli choc e slogan duri, puntando il dito contro le decisioni delle autorità. Dopo aver percorso la fiaccola olimpica, sono arrivati vicino alla zona rossa, dove le forze dell’ordine hanno mantenuto alta la tensione. La manifestazione ha mostrato ancora una volta il malcontento di chi si oppone ai Giochi, con alcuni cori e cartelli provocatori. La polizia ha retto il colpo, ma l’atmosfera resta calda e

Secondo giorno di contestazione olimpica per gli antagonisti, che dopo aver manifestato al passaggio della fiaccola olimpica, nella giornata di oggi hanno tentato di disturbare la Cerimonia di apertura con una manifestazione che ha premuto contro la zona rossa presidiata e attenzionata da un ampio schieramento di forze dell’ordine. “Ho un sogno, si è sciolta la Ps, Piantedosi a testa in giù”, hanno intonato i manifestanti, a dire il vero in numero piuttosto scarso, mentre attraversavano il quartiere di San Siro. Non ci sono stati scontri, non ci sono stati problemi per l’ordine pubblico ma nulla toglie la gravità dell’ennesima violenza verbale contro un esponente dello Stato e un membro del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Meloni viene rappresentata capovolta in un manifesto shock creato dai Carc, che hanno organizzato un corteo nazionale per sabato 31.

