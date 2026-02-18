La Cina sta lavorando in modo nascosto a nuovi impianti nucleari, alimentando le preoccupazioni internazionali. La scoperta di cantieri segreti, spesso nascosti dietro pareti di cemento e telecamere di sorveglianza, rivela un’accelerazione nella produzione di testate atomiche. Mentre il governo cinese nega di voler aumentare il suo arsenale, le immagini satellitari mostrano strutture in fase avanzata di costruzione in zone ancora poco visitate. Questo clima di segretezza alimenta i timori di una corsa agli armamenti nucleari che potrebbe cambiare gli equilibri globali.

In finale era il segreto di Pulcinella. La Cina non si sta riarmando ma armando. E non parliamo soltanto di armi convenzionali, bensì di testate atomiche. Il New York Times ha pubblicato foto satellitari che dimostrano come il suo arsenale nucleare sulle montagne del Gansu si stia riempiendo. Basta un confronto con cinque anni fa. Nuove torri ed infrastrutture alte quasi 120 metri. Altri silos dedicati ad ospitare sottoterra missili balistici e capaci di trasportare testate atomiche. Dimenticavo: «Intercontinentali». Si comprendono ora le inquietudini della Casa Bianca nel voler testardamente acquisire il controllo della Groenlandia; terra i cui cieli regalerebbero alla Cina una comoda traiettoria nel caso di un ipotetico attacco nucleare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cina, la corsa all'atomica: i cantieri "top-secret" che spaventano il mondo

