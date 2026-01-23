La lista top secret e le polemiche | ecco cosa abbiamo scoperto sui tedofori che sfileranno a Udine

Il 24 gennaio, Udine sarà protagonista dell’arrivo della Fiamma olimpica, un momento importante che suscita grande interesse. Tuttavia, i dettagli sui tedofori che sfileranno durante l’evento rimangono riservati, alimentando indiscrezioni e polemiche. In questo articolo, analizzeremo le informazioni disponibili e il contesto di questa cerimonia, mantenendo un approccio obiettivo e informativo.

Sabato 24 gennaio la Fiamma olimpica arriverà a Udine, ma nessuno – ufficialmente – sa chi la porterà. La lista dei 37 tedofori previsti in città resta un mistero: non è stata trasmessa né al Comune né alle istituzioni sportive locali ed è custodita dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che non la rende pubblica per motivi di privacy. Secondo quanto riferito dall’assessora comunale allo Sport Chiara Dazzan, il Comune di Udine non ha mai ricevuto l’elenco dei tedofori. Una richiesta di informazioni è stata inoltrata alla Fondazione, ma l'istituzione ha risposto spiegando che la lista è "top secret" per questioni di privacy e potrebbe essere eventualmente trasmessa, solo su richiesta esplicita, alla Questura di Udine per ragioni di sicurezza.🔗 Leggi su Udinetoday.it

