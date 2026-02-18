Cimitero di auto non bonificato a San Lucido vicino Cosenza sequestrato terreno per rischio ambientale

A San Lucido, vicino a Cosenza, le autorità hanno sequestrato un terreno dove sono state trovate 33 auto vecchie e abbandonate. La causa è il rischio ambientale causato dal mancato smaltimento dei veicoli. Il proprietario del terreno è sotto indagine per aver gestito i rifiuti senza autorizzazione. Un'operazione che mira a evitare danni all’ecosistema locale.

Un terreno di 1000 metri quadri è stato sequestrato dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale nel Comune di San Lucido (Cosenza) per gestione non autorizzata di rifiuti. L’area, situata in località Deuda sulla SS18 e di proprietà di un residente, è stata trovata in stato di abbandono con 33 veicoli fuori uso e privi di bonifica, contenenti materiali pericolosi. Il sequestro e la scoperta dei veicoli abbandonati Condizioni ambientali e rischi per il suolo Le indagini e il provvedimento della Procura Implicazioni ambientali e legali Il sequestro e la scoperta dei veicoli abbandonati Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri il controllo è avvenuto nei giorni scorsi nel territorio comunale di San Lucido, in provincia di Cosenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

