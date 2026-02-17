Calabria | Mareggiate violente isolano San Lucido e Paola a rischio stabilità della linea ferroviaria costiera

Una forte mareggiata ha colpito la costa calabrese, causando l’isolamento di San Lucido e Paola e mettendo in pericolo la linea ferroviaria costiera. Le onde alte e incessanti hanno rotto le barriere naturali, sommergendo tratti di strada e danneggiando le infrastrutture vicine. La furia del mare ha anche portato detriti sulle rotaie, obbligando le autorità a sospendere i collegamenti ferroviari tra le due località.

Tirreno in Tempesta: La Mareggiata che Isola San Lucido e Paola, a Rischio la Ferrovia. Una violenta mareggiata ha provocato danni ingenti alla costa tirrenica cosentina, in Calabria, rendendo impraticabile la strada che collega San Lucido e Paola e mettendo a rischio la stabilità del rilevato ferroviario. L’evento, verificatosi nella giornata di oggi, 17 febbraio 2026, ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza della popolazione e per la funzionalità delle infrastrutture locali. Il sindaco di San Lucido, Cosimo De Tommaso, ha descritto la situazione come “strutturalmente drammatica”. L’Impatto della Mareggiata: Una Strada Cancellata e un Rischio per le Ferrovie.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

