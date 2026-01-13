Cosenza 38enne trovato senza vita in auto | vicino al mezzo trovati 3 bossoli

A Cosenza, un uomo di 38 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto, con tre bossoli rinvenuti nei pressi del veicolo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, cercando di chiarire le cause di questa vicenda ancora avvolta nel mistero. Nei prossimi giorni saranno fondamentali gli sviluppi delle indagini per comprendere meglio quanto accaduto.

I prossimi giorni, dunque, saranno cruciali per fare luce su una questione complessa e al momento senza spiegazione.

