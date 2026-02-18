Ciclovia del Foglia il punto con la Regione | Passo avanti per realizzare il tracciato green

La Regione e il Comune di Pesaro hanno raggiunto un accordo sulla ciclovia del Foglia, un progetto che mira a migliorare la mobilità sostenibile nella zona ovest. La Regione ha dato il via libera alla fase successiva, confermando l’impegno a finanziare i lavori e ad accelerare i tempi di realizzazione. Il percorso, lungo circa dieci chilometri, collegherà diversi quartieri e offrirà un’alternativa sicura e ecologica alle auto.

E' un sogno del cassetto del Comune di Pesaro, che potrebbe diventare presto realtà, e migliorare, in senso green, la mobilità della zona ovest: la ciclovia del Foglia. L'altro ieri il sindaco Andrea Biancani e l'assessora alla Viabilità Sara Mengucci hanno incontrato ad Ancona l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici, Francesco Baldelli, per fare il punto sul progetto della ciclovia (foto) e definire l'itinerario definitivo del collegamento ciclabile, dal galoppatoio verso Borgo Santa Maria. "Nel corso del confronto l'amministrazione comunale – si legge in una nota – ha presentato alla Regione il tracciato che intende portare avanti, condividendo una soluzione progettuale studiata per garantire maggiore continuità e sicurezza al percorso.