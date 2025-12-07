Ciclovia del Foglia, il Comune di Pesaro ha approvato la convenzione per il tratto dal galoppatoio alla Sider. Parallelamente ha definito il percorso dalla Sider a Borgo Santa Maria. "Due passaggi fondamentali – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora Sara Mengucci – per il completamento della ciclabile che collegherà Pesaro con il quartiere". "Abbiamo approvato la convenzione per il primo tratto che partirà dal galoppatoio comunale e arriverà alla Sider Rottami (seguendo l’argine del fiume). Grazie a questa delibera di giunta, la Regione Marche potrà affidare i lavori e partire entro il 2026". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclovia del Foglia. Ok al tratto fino alla Sider: "Quartiere più collegato"