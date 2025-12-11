Gran Tour del Lazio la regione stanzia 65 mila euro per realizzare la ciclovia low cost

Il Lazio si prepara a lanciare il Gran Tour, un percorso cicloturistico di 1.000 chilometri che attraversa numerosi comuni della regione, partendo da Roma. Grazie a un finanziamento di 65 mila euro e a un accordo tra la Regione e Fiab Italia, il progetto si realizzerà come una ciclovia a basso costo, promuovendo il turismo sostenibile e la mobilità in bicicletta.

