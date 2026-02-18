Ciclone Harry via libera alle procedure rapide per ricostruire gli stabilimenti balneari
Ciclone Harry ha causato danni significativi alle strutture balneari tra il 19 e il 21 gennaio, spingendo la Regione Siciliana a intervenire rapidamente. Per accelerare la ricostruzione, sono state approvate procedure semplificate e straordinarie. Questa iniziativa mira a ripristinare in fretta gli stabilimenti colpiti e riattivare il turismo lungo le spiagge. Le nuove regole permettono di ridurre i tempi burocratici e facilitare i lavori di ricostruzione. La Regione intende così supportare i proprietari e favorire il rilancio della costa.
Dopo i danni provocati dal ciclone Harry tra il 19 e il 21 gennaio, la Regione Siciliana introduce procedure straordinarie e semplificate per consentire la rapida ricostruzione delle strutture balneari colpite. A stabilirlo è una circolare congiunta emanata dai dipartimenti regionali dell'Ambiente, dei Beni culturali e dell'Identità siciliana e Tecnico, firmata dall'assessore Giusi Savarino, nella foto d'apertura, insieme ai dirigenti generali. L'obiettivo è chiaro: snellire l'iter burocratico per il ripristino dei manufatti situati in concessioni demaniali marittime danneggiati o distrutti dal maltempo.
